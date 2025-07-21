Осадки не ожидаются

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Температура под 30 градусов при солнечной погоде прогнозируется в Московской области с пятницы. Осадков не прогнозируется, сообщил ТАСС синоптик центра "Метео" Александр Ильин.

"В пятницу, субботу и воскресенье в Московском регионе будет без осадков. Температура в столице составит 24-29 градусов. При солнечной погоде в Московской области можно сказать, что под 30 градусов снова столбики термометра взлетят", - сказал он.

В ночь с пятницы на субботу при длительных прояснениях воздух будет выхолаживаться до 11-16 градусов. В пятницу начнет расти давление, к воскресенью оно достигнет максимальных значений - чуть выше 750 мм ртутного столба.