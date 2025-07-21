Предостережения получили ГАОУ ВО города Москвы "Московский городской педагогический университет", ФГБОУ ВО "Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, МОУ ВО "Российско-Таджикский университет", ФГБОУ ВО "Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования четырем вузам. Об этом сообщили в ведомстве.

"Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", - говорится в сообщении.

В частности, предостережения получили ГАОУ ВО города Москвы "Московский городской педагогический университет", ФГБОУ ВО "Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, МОУ ВО "Российско-Таджикский (Славянский) университет", ФГБОУ ВО "Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова".