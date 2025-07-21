Роспотребнадзор ранее начал эпидемиологическое расследование в связи с серией случаев отравлений в детских лагерях

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Число нарушений, которые касаются организации детского питания в оздоровительных и общеобразовательных учреждениях, снизилось в 1,5 раза за время реализации различных программ Роспотребнадзора в этом направлении. Об этом сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина во время круглого стола комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему "Детское питание: качество, безопасность, родительский контроль".

"Даже один случай заболевания одного ребенка, связанного с организацией питания, - это плохо. Но, если посмотреть статистику, у нас сократилось количество нарушений у тех, кто организует питание, в полтора раза", - сказала она.

18 июля в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили об эпидемиологическом расследовании в связи со случаями острой кишечной инфекции в лагере "Орленок" в Пугачевском районе Саратовской области. По информации прокуратуры региона, заболевание в легкой форме было зафиксировано как у некоторых отдыхающих детей, так и у персонала учреждения.

Это третий случай отравления в детских лагерях в Саратовской области этим летом. В середине июня массовое отравление произошло в детском лагере "Огонек" в Марксе, позже в лагере "Дубки" в Саратове.

Также 18 июля детский оздоровительный лагерь "Военмех", находящийся в поселке Рощино Ленинградской области, закрылся из-за регистрации инфекционного заболевания у персонала.