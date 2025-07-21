На протяжении всего видеоролика на экране написано "никто не выше закона"

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social видеоролик, сгенерированный искусственным интеллектом (ИИ), на котором сотрудники ФБР задерживают экс-президента США Барака Обаму.

Ролик начинается с выступления Обамы, который говорит, что "никто, особенно президент, не выше закона". Далее в видео появляется ряд демократов, в том числе экс-президент США Джо Байден и бывший спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. Позже Трамп и Обама сидят вместе, в помещение заходят сотрудники ФБР и надевают наручники на бывшего президента США. В этот момент президент США улыбается, а на фоне играет песня YMCA группы Village People, которая считается визитной карточкой Трампа и которую он использует во время митингов. Видео заканчивается тем, что Обама в оранжевом комбинезоне находится в тюремной камере.

На протяжении всего видеоролика на экране написано "никто не выше закона".

Ранее Трамп обвинил Обаму в мошенничестве во время выборов 2016 года. По словам Трампа, директор национальной разведки США Тулси Габбард и первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисона Филдса "фантастическим образом [высказались о необходимости] преследования Обамы и бандитов, которые были бесспорно уличены в мошенничестве на выборах высочайшего уровня".