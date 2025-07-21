В двух школах Белгородской области откроются первые в России дорожные классы

Классы будут оснащены современными тренажерами-симуляторами, которые позволят учащимся получить первоначальные навыки управления различными образцами дорожной техники, отметили в пресс-службе правительства региона

БЕЛГОРОД, 21 июля. /ТАСС/. Первые в России дорожные классы будут открыты в двух школах Белгородской области 1 сентября 2025 года в рамках проекта "Моя школа". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"К реализации проекта по созданию дорожных классов регион приступает совместно с Росавтодором и Министерством автомобильных дорог и транспорта Белгородской области. Первые такие профильные классы с нового учебного года появятся на базе двух образовательных учреждений: "Моя школа" в селе Репное Белгородского района и школа №48 в Белгороде", - говорится в сообщении.

Дорожные классы будут оснащены современными тренажерами-симуляторами, которые позволят учащимся получить первоначальные навыки управления различными образцами дорожной техники, отметили в сообщении, добавив, что правительство региона также планирует закупить программное обеспечения для изучения устройства и принципа работы спецмашин и технологии строительства автодорог.

Как проинформировали в пресс-службе, научно-методическое сопровождение работы дорожных классов будут осуществлять Белгородский институт развития образования, Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова, Центр опережающей профессиональной подготовки, а также Белгородский политехнический колледж, который готовит выпускников по профильным специальностям в данной сфере на уровне среднего профессионального образования.

Повышение квалификации педагогов дорожных классов пройдет в Российском университете транспорта до начала нового учебного года, добавили в сообщении. Помимо этого, будет организовано обучение наставников от работодателей в Белгородском институте развития образования.

"Без вовлечения самих работодателей в непосредственный процесс обучения детей, наш вопрос решен не будет. Должна быть максимальная мотивация у детей, которые затем придут работать на предприятия области. Формального подхода здесь быть не может. Нужно показать выстроенные процессы работы в наших профильных классах", - сказал губернатор региона Вячеслав Гладков, чьи слова цитирует пресс-служба.