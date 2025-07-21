На ВДНХ свыше 5 тыс. человек прошли обучение в "Технограде"

В программе учреждения представлено более 120 курсов повышения квалификации и дополнительного образования для представителей разных специальностей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Более 5 тыс. человек прошли обучение в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ в Москве с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"За первое полугодие обучение в "Технограде" прошли 5,2 тысячи человек. Наибольшей популярностью пользовались направления, посвященные работе с нейросетями, дизайну и интернет-маркетингу", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что всего с начала года было проведено 2 тыс. занятий. В программе учреждения представлено более 120 курсов повышения квалификации и дополнительного образования для представителей разных специальностей.

"С января методисты запустили 23 новые программы. Среди них - курсы по созданию мобильных приложений, написанию сценариев для фильмов и применению искусственного интеллекта в промышленности", - цитирует пресс-служба Сергунину.

В настоящее время идет набор более чем на 90 курсов. Найти подходящее и записаться на занятия можно на сайте комплекса.