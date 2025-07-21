Фальков: зачисление в рамках производственной аспирантуры завершится до 1 ноября

На 2025-2026 учебный год для будущих аспирантов выделено 18,2 тыс. бюджетных мест, отметили в пресс-службе Минобрнауки России

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Зачисление кандидатов в производственную аспирантуру в рамках пилотного проекта состоится до 1 ноября 2025 года, сообщил ТАСС министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

"Первые аспиранты приступят к обучению по востребованным инженерным и технологическим направлениям уже в этом году. Зачисление в рамках производственной аспирантуры завершится не позднее 1 ноября", - сказал он.

В пресс-службе Минобрнауки РФ отметили, что на 2025-2026 учебный год для будущих аспирантов выделено 18,2 тыс. бюджетных мест, каждый вуз - участник пилота обязуется выделить места на обучение по программам производственной аспирантуры. Всего порядка 70 человек стали кандидатами на поступление по программам производственной аспирантуры.

Производственная аспирантура - это форма партнерства и кооперации университета с конкретной компанией, направленная на повышение эффективности исследовательской деятельности, с одной стороны, и на решение конкретных задач предприятия, с другой. В пилотном проекте участвуют 28 организаций госкорпорации "Ростех" и 20 ведущих вузов.

Ранее в качестве признаков и условий производственной аспирантуры было названо следующее: тема исследования должна формироваться на основе актуальных прикладных задач предприятия, работодатель должен участвовать в формировании и реализации программы аспирантуры, должен быть научный руководитель от вуза и научный консультант от предприятия. Практическая подготовка аспиранта должна составлять не менее 30% от общего времени.