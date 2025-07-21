При этом президент РФ заметил, что почти четверть школьников все еще учится во вторую смену

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Современные школы в Удмуртии уже находятся на совершенно ином уровне. Это отметил президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой республики Александром Бречаловым.

"Современные школы - совсем другого уровня", - прокомментировал глава государства слова Бречалова о том, что проект планируемой к строительству школы прошел экспертизу.

Российский лидер также поддержал главу региона в том, что нужно увеличивать темпы строительства школ. "Правильно", - отметил Путин.

При этом он заметил, что почти четверть школьников все еще учится во вторую смену. "Сколько у вас ходит во вторую смену? 26%?" - уточнил президент и получил утвердительный ответ от главы республики.

С 2021 года Путин принимал Бречалова с докладом четыре раза. Последнюю встречу президент провел с главой региона лично, в Ижевске. На ней обсуждались, в частности, вопросы развития предприятий и капитального ремонта школ. А в 2023 году Путин и Бречалов обсуждали социально-экономическое положение в Удмуртии.