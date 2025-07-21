В подразделениях СЖД будут создавать рабочие места для вологодских бойцов СВО

Вологодский филиал фонда "Защитники Отечества" первым в стране заключил соглашение с филиалом РЖД

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Вологодский филиал фонда "Защитники Отечества" первым в стране заключил соглашение с филиалом РЖД - Северной железной дорогой. Стороны договорились о создании дополнительных рабочих мест в подразделениях СЖД для участников СВО и помощи в подготовке семей к возвращению военнослужащих из зоны боевых действий, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

"Соглашение о сотрудничестве заключил вологодский филиал фонда "Защитники Отечества" с территориальным филиалом РЖД - Северной железной дорогой. Это первое подобное соглашение между СЖД и региональным филиалом фонда <…>. Ключевыми направлениями сотрудничества станут: создание дополнительных рабочих мест для вологжан в подразделениях СЖД, совместное проведение социокультурных и спортивных мероприятий, помощь в подготовке семей к возвращению военнослужащих из зоны боевых действий, организация лечения и реабилитации ветеранов СВО и их родных в ведомственных лечебно-оздоровительных комплексах СЖД", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

По данным пресс-службы губернатора, будут задействованы ресурсы волонтерского штаба Северной железной дороги и ее ведомственных лечебно-оздоровительных комплексов. Их направят на совместные с вологодским филиалом фонда проекты, организацию лечения и реабилитации для ветеранов СВО и членов их семей.

Как отметил глава региона, в области действует более 40 мер господдержки, охватывающих все категории военнослужащих. Правительство региона уже направило свыше 6 млрд рублей на поддержку участников СВО и членов их семей.