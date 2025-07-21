На торжественную церемонию приглашен президент России Владимир Путин

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Крупный центр единоборств откроется в Удмуртии в сентябре этого года. Глава Удмуртии Александр Бречалов пригласил на торжественную церемонию президента России Владимира Путина.

"Да, центр единоборств [откроется в Удмуртии в сентябре]. У нас это очень популярно в республике, долгожданный проект. Если сможете найти время, будем очень рады", - обратился Бречалов к Путину во время рабочей встречи в Кремле.

Глава региона также поблагодарил Путина за поддержку реконструкции ледового дворца в Ижевске.

В феврале 2020 года Бречалов встретился с на тот момент министром спорта РФ Олегом Матыциным. По итогам встречи руководитель республики сообщил журналистам, что обсуждался проект государственно-частного партнерства по строительству дворца единоборств в Ижевске стоимостью более 400 млн рублей. Планировалось, что дворец будет рассчитан на 1 тыс. мест. Объект должен включать несколько спортивных залов.