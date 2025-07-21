Для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах работают бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", бригады и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Сильный дождь, обрушившийся на Москву и Подмосковье, в большинстве районов прекратился, передают корреспонденты ТАСС, находящиеся в разных уголках столицы и области.

В частности, осадки больше не наблюдаются в центре мегаполиса, в том числе в районе штаб-квартиры ТАСС на Тверском бульваре, а также на западных, юго-западных, северо-западных и восточных рубежах города. Почти прекратился дождь и в расположенных по тем же направлениям округах Московской области. Небо по-прежнему затянуто серыми тучами.

Ранее сообщалось, что интенсивные осадки за минувшую ночь и утро принесли местами по столице месячную норму осадков. "При месячной климатической норме осадков 85 мм в отдельных районах ЗелАО выпало до 91 мм, в СВАО до 71 мм, в ВАО до 50 мм, в САО до 47 мм", - отмечал комплекс городского хозяйства мэрии Москвы. В ведомстве также подчеркнули, что для оперативного пропуска осадков в водосточную сеть на улицах работают бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток", бригады и откачивающая техника инженерных и коммунальных компаний.

Между тем, в Москве зафиксированы факты повреждения деревьев из-за порывов ветра, сопровождавших ливень. "Городские службы оперативно распиливают и вывозят поврежденные деревья", - заверили в комплексе через свой официальный Telegram-канал.

Непогода заставила перекрыть движение по ряду столичных магистралей. Так, по данным городского департамента транспорта, перекрыто движение на Сколковском шоссе в районе дома 45, на проспекте Мира в районе дома 133, под мостом в районе реки Яуза и на улице Тихая. "Движение восстановлено на улице Адмирала Корнилова в районе дома 65Б/ 1, в Проектируемом проезде №4062, на Волоколамском шоссе в районе дома 142", - поясняет ведомство через свой официальный Telegram-канал. Здесь также призывают водителей к внимательности за рулем: соблюдать скоростной режим и дистанцию, не отвлекаться на телефон во время движения.

В Гидрометцентре РФ ТАСС ранее сообщали, что местами в мегаполисе осадки могут сохраняться до 19:00 мск. Кроме того, в период до 21:00 мск в столице и по области действует желтый погодный уровень опасности, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия.