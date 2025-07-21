КРАСНОДАР, 21 июля. /ТАСС/. Движение автомобилей по трассе Новороссийск - Керчь в Темрюкском районе Краснодарского края полностью восстановлено после ДТП, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее был организован объезд места ДТП, открыта для движения только одна полоса.
"В Темрюкском районе на автодороге Новороссийск - Керчь окончены работы по освобождению трассы после утреннего ДТП. Движение восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении.
Столкновение двух автомобилей произошло около 4 утра в понедельник на трассе Новороссийск - Керчь, машины загорелись, пострадали два человека.