Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Солнечногорский городской суд для рассмотрения по существу

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Областные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух руководителей коммерческой организации, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов на сумму более 2,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора и финансового директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что генеральный директор, фактический руководитель и финансовый директор организации, основным видом деятельности которой являлось строительство нефтегазопроводов, за период с апреля 2016 по октябрь 2019 года умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 2 млрд 772 млн рублей путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по НДС. Уголовное дело в отношении фактического директора организации выделено в отдельное производство, он объявлен в межгосударственный розыск.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Солнечногорский городской суд для рассмотрения по существу.