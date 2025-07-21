"Роснефть" поможет установить численность белых медведей в Карском море

Посчитать животных поможет искусственный интеллект, отметила ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Светлана Артемьева

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Искусственный интеллект и генетические исследования позволят ученым впервые в России установить точную численность и состояние здоровья популяции белых медведей Карского моря в рамках программы "Тамура" компании "Роснефть". Об рассказали в ходе пресс-конференции, посвященной подведению итогов весеннего полевого сезона 2025 года, представители компании и ученые.

"Роснефть" в 2024 году начала новый четырехлетний цикл исследований в рамках корпоративной программы сохранения биоразнообразия арктических экосистем "Тамура". В 2025 году в весенний (ледовый) период в рамках программы сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН провели три экспедиции по изучению белого медведя на севере Красноярского края у полуострова Таймыр. Были проведены полномасштабные авиаучеты распределения и численности краснокнижных медведей на припайном льду, установлены спутниковые метки и ошейники, передающие информацию о местонахождении животных.

"Важно было посмотреть плотность и численность медведей на припаянном льду в районе Карского моря в прибрежных зонах Таймыра. Этот район абсолютно не изучен по субпопуляции белого медведя. Последние данные по ним были получены в 2012 году", - рассказал ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН Илья Мордвинцев. По словам ученого, карские медведи неожиданно оказались "домоседами", ни один из них не покидал акваторию, хотя многие другие популяции активно перемещаются по льдам в высоких широтах.

Большие надежды ученые возлагают на обширные собранные пробы, которые позволят на основе камеральных работ выяснить состояние здоровья медведей, наличие в их организмах загрязняющих веществ с учетом климатических изменений и таяния арктических льдов.

Предварительные данные показывают, что у карской популяции достаточная численность для отсутствия генетических мутаций и в целом хорошее состояние здоровья, добавил Евгений Климук, заведующий геномной лабораторией ООО "Биотек кампус". "Когда мы изучали карскую группировку медведей, мы своими статистическими методами нашли, что здоровье этой популяции очень хорошее. По сравнению с уже изученными популяциями, в основном североамериканскими или гренландскими, у них все параметры находятся в лучшем состоянии. Если мы говорим про количество опасных мутаций, то их меньше", - отметил он.

Посчитать медведей

Как добавил Илья Мордвинцев, определение точной численности медведей одна из ключевых задач исследований. "В целом считается, что общая численность популяции белых медведей около 25 тысяч особей. В российской Арктике обитает 6-7 тысяч, но это экспертные оценки. Поэтому основная задача - сказать, а сколько у нас медведей в каждой акватории российских морей: в Баренцевом, в Карском, Лаптевых, в Чукотском море", - подчеркнул он, добавив, что благодаря программе "Тамура" удалось сделать первый подход к определению численности карской субпопуляции.

По словам Мордвинцева, изучение медведей, в том числе, позволит выработать определенные шаги для минимизации ситуаций, в которых животное, остающееся на берегу в поисках пищи, выходит к людям, выходит к поселкам на арктическом побережье, выходит к объектам нефтегазодобычи и другим промышленным объектам.

"Зачастую такие выходы приводят к конфликтам, в которых страдает прежде всего не только человек, но и в большей степени сами белые медведи. Таких случаев с каждым годом все больше. Они случаются практически по всему российскому арктическому побережью от Новой Земли до Чукотки. Поэтому изучение белого медведя в безледный период и его адаптация к такой жизни - это одна из ключевых задач, которые можно ставить на будущее", - отметил он.

Новые технологии

Оценить численность медведей поможет искусственный интеллект, добавила Светлана Артемьева, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН.

"Было снято более 170 тысяч фотографий, и инфракрасная съемка дала еще 540 тысяч фотографий, а есть еще фотографии, которые сделали наши наблюдатели, более 12 тысяч. Все это анализируется вместе и, естественно, эти данные будут обрабатываться при помощи искусственного интеллекта. Это наша следующая задача для того, чтобы создать нейронную сетку, которая помогла бы все это посчитать", - пояснила Артемьева.

Научная значимость

Как напомнила заместитель директора Росзаповедцентра Минприроды России Ольга Кревер, карская популяция медведей в 2020 году была впервые выделена в отдельную. "Сейчас мы впервые узнаем о численности карской популяции. Это уникальные данные мирового уровня. Наконец-то мы будем знать и о численности, и о распределении, и об особенностях их поведения", - отметила она. К примеру, по ее словам, раз животные не уходят со льдами, значит им достаточно и пищи, и сохранности природы в ареале обитания.

По словам Ольги Кревер, "Роснефть" стала первой компанией, заключившей соглашение с Минприроды об изучении и сохранении редких северных видов. Это был прорыв и образец для других компаний в том, как реализовывать корпоративные программы в области биоразнообразия, отметила она. "Нельзя сохранять природные ресурсы, редкие и исчезающие объекты животного мира, не зная, что ты имеешь, чем ты обладаешь, что есть в России, сколько их, какие меры требуются", - почеркнула Кревер.

О программе "Тамура"

Программа "Тамура" включает изучение карской субпопуляции белого медведя, популяций дикого северного оленя на западном Таймыре, ценных видов птиц и рыб в устье Енисея. Первые полевые работы проведены летом 2024 года (5 экспедиций), всего же в рамках программы запланировано 10 экспедиций с участием специалистов ведущих профильных научных организаций страны.