Профессиональный горный гид Антон Бричевский отметил, что группа собирается дойти до вершины горы

НАЛЬЧИК, 21 июля. /ТАСС/. Скальный летний лагерь "Путь к вершинам" открылся в Кабардино-Балкарии и собрал детей и подростков с повышенными потребностями здоровья из разных российских городов. Они планируют совершить восхождение на пик Эльбруса, сообщили ТАСС организаторы.

Скальный проект "Путь к вершинам" - это летний лагерь фонда "Жизнь в Движении". Он объединил детей и подростков с патологиями верхних и нижних конечностей. В лагере участвуют восемь человек из Екатеринбурга, Мурманска и Владивостока. Среди них - девушка с ампутацией бедра Александра Гладкова и Олеся Шергина с врожденной аномалией развития правой кисти и стопы.

"Саша Гладкова, которую я сопровождаю в этом году, мечтает доказать и показать, что ее возможности не ограничены. И она и Олеся Шергина со своей командой это обязательно сделают. Мы пройдем весь путь до вершины через плавную акклиматизацию, ежедневно поднимаясь все выше и выше. Главная наша цель - отметка 5642 метра - это вершина Эльбруса", - рассказал профессиональный горный гид Антон Бричевский.

В программе - трекинг по ущелью Терскол, подъем на канатке на гору Чегет, поход к озеру Донгуз Орун-Кель. Также участники проекта отправятся в двухдневный поход с ночевкой в палатках, посетят Чегемские водопады, скалы Тырныауза. У проекта появится и научная составляющая: поиск и сбор образцов коллембол - новых видов крошечных животных.

Мотиватором выступает Вероника Чудинович, которая несмотря на врожденную патологию верхней конечности, совершила восхождение на Арарат. 9 июля планируется восхождение на Эльбрус. А сам лагерь будет работать до 30 июля.

"Проект Путь к вершинам" был признан лучшим социальным проектом на форуме "Лучшие социальные проекты России".