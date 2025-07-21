Такой же награды удостоена исполнительный директор Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Надежда Лаврентьева

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Научный директор Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

В документе отмечается, что такой же награды удостоена исполнительный директор Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Надежда Лаврентьева.