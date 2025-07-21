Алла Андреева погибла в результате удара ВСУ

КУРСК, 21 июля. /ТАСС/. Сторож Суджанского краеведческого музея в Курской области Алла Андреева по указу президента РФ посмертно награждена медалью "За храбрость" II степени. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

"За храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить медалью "За храбрость" II степени Андрееву Аллу Александровну - сторожа Суджанского краеведческого музея - филиала областного бюджетного учреждения культуры "Курский областной краеведческий музей" (посмертно)", - говорится в сообщении.

Андреева погибла в результате удара Вооруженных сил Украины по Суджанскому краеведческому музею в марте 2025 года, еще двое сотрудников получили ранения. Здание оказалось уничтожено.