По данным газеты, украинцы также намеревались устроить акции протеста рядом с Королевским дворцом в Казерте

РИМ, 21 июля. /ТАСС/. Украинцы и проукраинские активисты скупали билеты в первых рядах на концерт народного артиста РФ Валерия Гергиева, ранее запланированного на конец июля в Королевском дворце в Казерте, но отмененного по решению дирекции дворца. Их целью был срыв мероприятия. Об этом пишет газета Il Fatto Quotidiano.

Билеты продавались по цене от €10. По данным издания, украинцы также намеревались устроить акции протеста рядом с Королевским дворцом в Казерте - площадкой проведения фестиваля "Лето короля", на которой Гергиев должен был выступить 27 июля с Филармоническим оркестром имени Верди города Салерно с участием солистов Мариинского театра. В программе были заявлены произведения Джузеппе Верди, Петра Чайковского и Мориса Равеля.

Вице-председатель Европейского парламента Пина Пичерно, представляющая оппозиционную Демократическую партию Италии, ранее в X призывала отменить концерт. До этого она уже прибегала к политическому давлению с целью отмены мероприятий с участием российских артистов. Отменить концерт в Казерте призывали также некоторые проукраинские активисты в Италии.

В свою очередь губернатор южной итальянской области Кампания Винченцо Де Лука, комментируя призывы, указывал, что позиция властей региона заключается в поддержании диалога со всеми. Посол России в Италии Алексей Парамонов, говоря о ситуации с концертом и его отменой, указал, что власти Италии вопреки обещаниям защищать суверенитет и национальные интересы страны подчиняют свою культурную политику требованиям украинских и других иммигрантов и их политического лобби из числа оппозиции.