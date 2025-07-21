В Генпрокуратуре констатировали, что фонд на постоянной основе распространяет материалы и сообщения, выпускаемые иностранными агентами

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура (ГП) России приняла решение о признании нежелательной в РФ деятельности немецкой неправительственной организации Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaft analyse und politische Bildung (Фонд Розы Люксембург). Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Генпрокуратуре заявили, что фонд реализует программы и проекты, формирующие протестные настроения и радикализирующие молодежь, а также дискредитирующие работу органов государственной власти России, несмотря на указанную цель фонда по политическому и общественному просвещению, а также содействию международному взаимопониманию. Там отметили, что у фонда есть филиалы и представительства по всему миру.

В ГП констатировали, что фонд распространяет материалы и сообщения иноагентов, а также иностранных и международных НПО, чья деятельность признана нежелательной в РФ.