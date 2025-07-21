Также территорию станции обработали специальным составом, сообщили в администрации Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июля. /ТАСС/. Водная завеса будет создана на Нижегородской станции аэрации (НСА) после жалоб местных жителей на неприятный запах. Кроме того, территорию станции и иловой площадки обработали специальным составом, сообщили в администрации города.

В последнее время жители разных районов Нижнего Новгорода постоянно жалуются на неприятный запах, который возникает в разное время суток. В администрации отметили, что во время реконструкции при определенных погодных условиях из-за особенностей технологического процесса возможно появление запаха сероводорода в близлежащих к очистным сооружениям станции аэрации территориях.

"Для исключения возможности появления запаха на территории НСА и прилегающих к ней иловые площадки обработали специальным составом, в ближайшие две недели создадут технологическое новшество - водную завесу, максимально исключающую возможность распространения запахов с НСА", - сообщили в пресс-службе.

В администрации заверили, что важным фактором и причиной появления запахов являются также несанкционированные сбросы в систему водоотведения от предприятий Нижнего Новгорода и соседних городов и самовольные сливы ассенизаторских машин. На точках слива благодаря регулярным рейдам недобросовестные ассенизаторы сейчас появляются реже, однако они могут перемещаться на другие точки. По поручению главы города Юрия Шалабаева прорабатывается вопрос создания расширенной сети пунктов приема отходов и усиления контроля принимаемых жидкостей.

Во время мониторинга всех канализационных насосных станций и сетей водоотведения города были выявлены точечные недостатки, которые устранили, часть работы еще продолжается. Нижегородский водоканал ежедневно проводит мониторинг воздуха на территории канализационной станции, в том числе, в моменты пиковой нагрузки.

В пресс-службе заверили, что после выполнения мероприятий превышения ПДК в районе станции не фиксируются. В перспективе для повышения надежности работы предусмотрена поэтапная замена насосов, установка допфильтров на колодцах, а также оснащение станций современными газоанализаторами.