Возобновлена высадка и посадка пассажиров пригородных поездов и МЦД-2

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Подтопление пешеходного тоннеля на станции Павшино Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2 ликвидировано. Об этом сообщается в Telegram-канале МЖД.

"На станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 завершились работы по откачке воды из пассажирского тоннеля. В настоящий момент тоннель открыт для прохода пассажиров. Также на станции возобновлена высадка и посадка пассажиров пригородных поездов и МЦД-2", - говорится в сообщении.

Утром тоннель закрыли для прохода, посадка и высадка пассажиров на станции временно не производилась.