Семьи посоревнуются в творческом и интеллектуальном состязаниях, сообщили в пресс-службе Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Заочный этап всероссийской игры "Семейная зарница" с участием команд семей из 79 регионов России стартует 22 июля, сообщили в пресс-службе Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых".

"Отборочный этап всероссийской игры "Семейная зарница" завершился 21 июля. Уже завтра стартует заочный этап, в котором примут участие 79 семей из разных регионов страны. Проект направлен на патриотическое и духовно-нравственное воспитание, а также укрепление семейных ценностей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заочный этап пройдет онлайн на платформе игры и продлится до 10 августа включительно. Семьи примут участие в двух состязаниях: творческом, в рамках которого нужно будет подготовить видеовизитку, и интеллектуальном, тестировании на знание основ российской государственности и военной истории России. По итогам отбора в финал игры пройдут 24 семейные команды от каждого федерального округа. Подготовку финалистов проведут ветераны и участники специальной военной операции, отобранные фондом "Защитники Отечества".

В "Семейной зарнице" принимают участие семьи, состоящие из четырех человек. Это двое взрослых в возрасте от 18 лет, состоящие в официальном браке и являющиеся родителями или законными представителями хотя бы одного из несовершеннолетних участников, а также двое подростков в возрасте от 12 до 16 лет на момент подачи заявки в игре. В рамках проекта организуются спортивные, интеллектуальные и творческие соревнования, способствующие развитию семейного формата патриотического воспитания. Особое внимание уделяется участию ветеранов СВО и других боевых действий. Организаторами выступают Движение первых, фонд "Защитники Отечества", движение "Юнармия" и центр "Воин".

В ходе отборочного этапа в 79 регионах РФ 420 семейных команд соревновались в преодолении полосы препятствий, знании истории и военной подготовке. По данным организаторов, в Донецкой Народной Республике, вырвавшись вперед на последнем этапе, победу одержала семья Новиковых, воспитывающая 6 детей и помогающая растить 6 внуков, во главе с ветераном боевых действий Максимом Новиковым. В Республике Северная Осетия - Алания победителем стала семья ветерана СВО Вячеслава Шаброва: супруга Эсмира и двое детей, Тимур и Камилла. Команда продемонстрировала настоящую семейную сплоченность и взаимоподдержку, отметили в Движении первых.

"Завершив отборочный этап "Семейной зарницы", мы с гордостью переходим к заочному туру. Этот проект уникален: здесь родители и дети плечом к плечу преодолевают испытания, а ветераны СВО становятся их наставниками, передавая не только навыки, но и главные ценности - верность долгу, взаимовыручку и уважение к нашей истории. Особенно трогательно видеть, как вчерашние защитники Отечества, вроде семьи Новиковых из ДНР или Шабровых из Северной Осетии, сегодня ведут за собой молодежь. Это и есть та самая "связь поколений", ради которой мы создавали "Зарницу". Уверен, финал станет настоящим праздником для всех участников!" - отметил председатель правления центра "Воин", депутат Госдумы Виктор Водолацкий.