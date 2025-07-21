По утверждению кипрской полиции, Серажудина Актулаева арестовали на основании запроса со стороны США

ЛАРНАКА, 21 июля. /ТАСС/. Окружной суд Ларнаки постановил вернуться 24 июля к рассмотрению дела задержанного на Кипре россиянина Серажудина Актулаева, выдачи которого добиваются власти США. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"На основании поданного адвокатом запроса суд назначает новые слушания на 10:30 утра (летнее кипрское время совпадает с московским - прим. ТАСС) в четверг, 24 июля", - было объявлено по итогам судебного заседания, состоявшегося в понедельник.

Во время этого заседания представитель Министерства юстиции и общественного порядка Республики Кипр ознакомила суд с теми материалами по делу об экстрадиции, которые направили США в Минюст островного государства. В свою очередь сторона защиты россиянина запросила дополнительные слушания на 24 июля, чтобы подробно опросить представителей министерства о расследовании, проведенном в Соединенных Штатах.

Помимо самого Актулаева, в зале заседаний присутствовали его родственники, а также сотрудники российского посольства в Никосии.

39-летний Серажудин Актулаев, прибывший на Кипр 22 мая для участия в свадьбе одного из членов своей семьи, был задержан в аэропорту Ларнаки. По утверждению кипрской полиции, арест россиянина был произведен на основании запроса со стороны США. Сам Актулаев заявляет, что не в курсе предъявленных ему американской стороной обвинений и не считает себя виновным.

Актулаев содержится в Центральной тюрьме Никосии. Жалоб на условия содержания с его стороны не было. Сотрудники посольства РФ в кипрской столице оказывают задержанному россиянину всю необходимую помощь, включая консульскую, и обеспечивают его контакты с родственниками.