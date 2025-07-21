Глава Саратовской области Роман Бусаргин поручил в оперативном порядке довести средства до пострадавших

САРАТОВ, 21 июля. /ТАСС/. Жители Энгельса Саратовской области, чьи имущество было повреждено в результате атаки БПЛА 5 июля, подали 77 заявлений для получения компенсаций. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Губернатор Роман Бусаргин провел постоянно действующее совещание с зампредами и министрами правительства области, а также главами районов.

"Гражданам, чье имущество пострадало в результате атаки БПЛА 5 июля в Энгельсе, будет выплачена компенсация. От жителей поступило 77 заявлений. Специалисты провели все необходимые оценки. Механизм оказания помощи гражданам в Энгельсском районе проработан", - говорится в сообщении.

Глава региона поручил в оперативном порядке довести средства до пострадавших.

5 июля утром Саратов и Энгельс были атакованы беспилотниками. Никто не пострадал. В Энгельсе были повреждены более 25 квартир и свыше десятка автомобилей.