Это позволит оперативно координировать действия служб, а также ускорит процесс принятия решений по оказанию помощи пострадавшим аграриям, сообщили в пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 июля. /ТАСС/. Режим ЧС ввели в Новгородской области из-за переувлажнения почвы. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Дронов, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

"В связи со сложной обстановкой в агропромышленном комплексе и сильным переувлажнением почвы в Новгородской области введен режим чрезвычайной ситуации. Введенный режим ЧС позволит оперативно координировать действия различных служб и ведомств, а также ускорит процесс принятия решений по оказанию помощи аграриям, пострадавшим от переувлажнения почвы", - отмечается в сообщении.

В период с 6 июня по 18 июля на территории Новгородской области зафиксировано опасное метеорологическое явление - переувлажнение почвы, которое привело к гибели посевов сельскохозяйственных культур на площади более 100 га. По прогнозу гидрометцентра по Новгородской области во второй половине июля прогнозируется погода с переменной облачностью и периодическими дождями, чаще всего кратковременного характера. Месячная сумма осадков составит 100-140% от нормы, в основном за счет дождей ливневого характера.

"В текущем году аграрии региона столкнулись сразу с двумя серьезными проблемами - холодной весной и частыми обильными дождями. <...> К сожалению, часть посевов уже потеряна, но люди трудятся не покладая рук, чтобы спасти урожай и обеспечить регион картофелем и овощами", - сообщил министр сельского хозяйства Новгородской области Виктор Витвицкий.

Министерство сельского хозяйства Новгородской области держит ситуацию на постоянном контроле, организованы выезды в округа, проводится проверка полей и состояния посевов. Сотрудники ведомства ежедневно собирают обратную связь от сельхозтоваропроизводителей. "Я уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть трудности и сохранить урожай на уровне прошлого года", - подчеркнул Витвицкий. В настоящее время ведется оценка ущерба, нанесенного сельскому хозяйству области, после ее завершения будут приняты окончательные решения.