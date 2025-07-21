В частности, отменен прилет пяти рейсов авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы

САМАРА, 21 июля. /ТАСС/. Вылет семи рейсов отменен из международного аэропорта в Самаре. Также отменен прилет семи авиарейсов, следует из данных онлайн-табло.

"Статус: отменен", - указано в информации об одном из рейсов.

Пять рейсов авиакомпании "Аэрофлот" должны были вылететь из Самары в Москву в 10:00 (09:00 мск), 13:55 (12:55 мск), 15:20 (14:20 мск), 20:40 (19:40 мск) и 23:05 (22:05 мск). Также отменен рейс "Победы" в Сочи, который планировался в 11:20 (10:20 мск), и рейс в Москву в 18:25 (17:25 мск).

Кроме того, отменен прилет пяти рейсов авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы, одного рейса авиакомпании "Победа" из Москвы и еще одного из Сочи.

Ограничения на работу аэропортов центральной части России вводились 19-21 июля. В частности, столичные авиагавани приостанавливали прием и выпуск воздушных судов несколько раз. В связи с этим авиаперевозчики были вынуждены корректировать расписания полетов.