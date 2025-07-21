Принятые в ХМАО комплексные меры позволили на треть сократить нападения бездомных собак, сообщил руководитель ветеринарной службы региона Сергей Музафин

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 июля. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ планирует в 2025 году снизить на 1,7 млн рублей до 246,8 млн рублей финансирование мероприятий по обращению с животными без владельцев включая отлов, транспортировку и содержание безнадзорных животных в связи с улучшением ситуации в этой сфере. Принятые в регионе комплексные меры позволили на треть сократить нападения бездомных собак в период с 2021 по 2024 год, сообщил ТАСС руководитель ветеринарной службы Югры Сергей Музафин.

"Расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев: в 2024 году 248 млн 572,6 тыс. рублей, в 2025 году - 246 млн 883,7 тыс. рублей. Ситуация с безнадзорными животными в Югре оценивается как благополучная, имеющая тенденцию к улучшению. Так, принятые правительством Югры нормативные правовые акты позволили сократить нападения безнадзорных животных в Югре с 1 615 в 2021 году до 1 079 (на 33% меньше) в 2024 году, из них на 10% [снизилось количество нападений] на детей: в 2023 году зафиксировано 833 нападения, а в 2024 году - 760", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что рост популяции безнадзорных животных в Югре не регистрируется. Так, по итогам 2024 года в сравнении с 2023 годом их количество снизилось с 4 884 особей до 4 386 - на 10%. При этом за первые четыре месяца 2025 года отловлено чуть больше 1,8 тыс. бродячих животных. Заявки на отлов безнадзорных животных жители региона могут оставить через единый номер экстренных служб 112.

О решении проблемы бездомных животных в Югре

Заместитель губернатора Югры Наталья Огородникова уточнила ТАСС, что уменьшение случаев нападения бездомных собак связано с сокращением количества безнадзорных животных. Она отметила, что регион комплексно подходит к решению проблемы с животными без владельцев. Среди принимаемых мер - вакцинация животных, поддержка профильных некоммерческих организаций и волонтеров, эффективный контроль за исполнением муниципалитетами полномочий в области обращения с животными, а также работа с подрастающим поколением по воспитанию ответственного отношения к питомцам.

По словам Огородниковой, в регионе все отловленные животные в течение суток со дня поступления в приют подлежат регистрации в автоматизированной информационной системе "Домашние животные". "Отмечу, что существенное противодействие муниципалитетам <…> оказывают несознательные граждане, которые прячут животных без владельцев во время рейдовых мероприятий, осуществляют их прикорм", - подчеркнула замглавы региона.

По ее словам, достичь дальнейшего улучшения ситуации с безнадзорными животными в Югре планируется при помощи комплексного подхода к решению проблемы, создания соответствующей муниципальной и частной инфраструктуры для содержания животных, а также через формирование в обществе ответственного обращения к питомцам.

Всего в Югре работают 24 приюта для бездомных животных на 6 757 мест. "В настоящее время изучается потребность в дополнительном создании муниципальных приютов в целях оказания финансовой поддержки органам местного самоуправления", - резюмировала собеседница агентства.