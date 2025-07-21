Выходной день с субботы 26 июля переносится на понедельник, уточнили в правительстве региона

МАХАЧКАЛА, 21 июля. /ТАСС/. Нерабочим днем объявили 28 июля в связи с празднованием Дня Конституции Республики Дагестан. Об этом сообщает правительство региона.

"В 2025 году нерабочий праздничный день - День Конституции Республики Дагестан совпадает с выходным днем субботой. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. Соответственно, выходной день с субботы 26 июля переносится на понедельник, 28 июля 2025 года", - говорится в сообщении.

Указом Государственного совета Республики Дагестан от 18 июля 1995 года День Конституции Республики Дагестан (26 июля) объявлен нерабочим днем.