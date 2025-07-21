Время ожидания со стороны Тамани составляет около трех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Порядка 1,3 тыс. автомобилей находятся в очередях на подходах к Крымскому мосту по состоянию на 19:00 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

По данным на 12:00 мск, в очередях находились более 2 тыс. машин, из которых 1 355 со стороны Тамани и 650 со стороны Керчи.

"В очереди со стороны Тамани находятся 930 транспортных средств. Ожидание около трех часов. В очереди со стороны Керчи находятся 425 транспортных средств. Ожидание около двух часов", - говорится в сообщении.