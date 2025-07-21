Российское ведомство запросило у турецкой стороны данные о результатах расследования появления опасного микроорганизма на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор находится в контакте с Минздравом Турции из-за информации об обнаружении бактерий Vibrio на побережье страны. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

"В связи с появлением в ряде СМИ информации об обнаружении на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей бактерий рода Vibrio, которые могут вызывать острые кишечные инфекции, Роспотребнадзор направил официальный запрос в Минздрав Турции. Запрос направлен в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями и охраны здоровья туристов c просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования, а также оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также запрошена информация по данному вопросу у турецких коллег по каналам, установленным Международными медико-санитарными правилами ВОЗ. "Роспотребнадзор продолжает мониторинг эпидемиологической ситуации в мире для предотвращения завоза опасных инфекций на территорию России", - отметили в пресс-службе.

Некоторые бактерии рода Vibrio могут вызывать острые кишечные инфекции. Микроорганизм относится к условно-патогенным. Впервые пищевая инфекция, вызванная Vibrio parahaemolyticus, была описана в 1950-х годах в Японии. Заболевание развивается после употребления сырых или недоваренных моллюсков, креветок, крабов, устриц и т.п. Как правило, заболеваемость носит спорадический характер.