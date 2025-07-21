Замгендиректора АНО "Диалог регионы" также рассказала, что одно из предложений Геннадия Старунова было связано с необходимостью обучения детей медиаграмотности со школьной скамьи

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Погибшего в зоне СВО учителя ОБЖ, выпускника "Мастерской новых медиа" Геннадия Старунова всегда отличало неравнодушие и высокий уровень погружения в процессы. Об этом ТАСС заявила замгендиректора АНО "Диалог регионы", основатель образовательной программы Юлия Аблец.

Ранее генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ), ректор мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин сообщил о гибели Старунова при исполнении воинского долга.

"Гена был выпускником самого первого потока "Мастерской новых медиа". Его всегда отличал высокий уровень погружения в то, чем он занимается. Не важно, был это блог учителя ОБЖ или служба в зоне СВО, или "Фронтовые заметки", которые он вел в Telegram. А второе потрясающее его качество - это неравнодушие. Гена все время думал о том, как быть полезным, как сделать лучше", - отметила Аблец.

Она рассказала, что одно из предложений Старунова было связано с необходимостью обучения детей медиаграмотности со школьной скамьи. "И для сообщества "Мастерской новых медиа" будет честью продолжить эту идею Геннадия", - добавила основатель мастерской.

Также она выразила слова благодарности матери бойца "за то, что она воспитала такого сына - настоящего человека, друга, бойца, гражданина своей страны, который, как только Родина позвала, не раздумывая, откликнулся на этот призыв и отправился на фронт".

В мае Старунов принимал участие в заседании набсовета президентской платформы, общался с президентом РФ Владимиром Путиным. Он рассказал президенту о своем блоге "Фронтовые заметки" и предложил создать предподготовку для участников СВО, чтобы они могли участвовать в конкурсах РСВ. Путин уточнил, как долго Старунов участвует в СВО, тот рассказал, что с октября 2022 года. Президент подчеркнул, что Старунов делает очень важное дело и на линии боевого соприкосновения, и в своем блоге, и в ходе общественной деятельности. 16 июля глава государства дал поручение по созданию такой системы, и РСВ совместно с РАНХиГС займется ее разработкой.