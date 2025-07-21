"Мобильные ТЦК" окончательно превратят сотрудников бывших военкоматов в ОПГ, которые ловят на улицах людей и вывозят их в неизвестном направлении, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Жители Украины начали массово проводить различные акции неповиновения сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в различных областях. Как рассказали в российских силовых структурах, это вызвано тем, что сотрудники ТЦК начали все больше вести себя как преступники.

"Характерно, что украинцы активно борются с незваными соседями. Уже известны случаи, когда в Одесской и Сумской областях местные жители выгоняли "людоловов" из объектов гражданской инфраструктуры в жилых дворах. "Мобильные ТЦК" окончательно превратят сотрудников бывших военкоматов в ОПГ, которые ловят на улицах людей и вывозят их в неизвестном направлении, лишая мобилизованных даже права на общение с адвокатом", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также украинцы с соцсетях сообщают, что все чаще спасаются от мобилизации в Белоруссии, границу с которой они незаконно пересекают, а затем сдаются белорусским пограничникам.

По его словам, также в Тернопольской области местное население заблокировало въезд в село сотрудникам ТЦК и полицейским, которые были вынуждены развернуться и уехать обратно.

Кроме того, в Одессе подтвердилась информация, что сотрудники ТЦК при попытке мобилизации избили местного врача, который приехал из Харькова.