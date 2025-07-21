Премия будет проходить в четыре этапа

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Прием заявок на премию "Технологии добра", которую проводят Совкомбанк и Sk Финтех хаб (фонд "Сколково"), стартовал 21 июля. В 2025 году в рамках премии впервые будут отмечены проекты и люди, создающие позитивные изменения в обществе с помощью технологий, сообщила пресс-служба банка.

"Стартовал прием заявок на премию "Технологии добра", которая впервые в этом году отметит проекты и людей, создающих позитивные изменения в обществе с помощью технологий. Премия станет ежегодной поддержкой для тех, кто внедряет инновации ради повышения качества жизни и решения значимых социальных проблем", - говорится в сообщении.

Подать заявки на участие могут некоммерческие организации, внедряющие технологии в свою работу, компании и стартапы, разрабатывающие цифровые решения для социального сектора, а также эксперты и амбассадоры, продвигающие технологические преобразования в НКО.

Для участников предусмотрены номинации за лучшую коллаборацию с технологическим и социальным эффектом, личный вклад в цифровую трансформацию сектора и прорывные первые шаги НКО в технологиях, пояснили в сообщении. Помимо этого, предусмотрена премия для бизнеса, помогающего НКО цифровизироваться, а также для НКО, создавших и распространяющих полезные IT-инструменты.

Кроме того, в рамках премии предусмотрены специальные награды: "Добрый приз" от команды "Технологии добра" для самого неравнодушного фонда, человека или партнера, а также "Перспективное решение" - от Sk Финтех хаб для инновационного проекта.

Как проинформировали в пресс-службе, премия будет проходить в четыре этапа. С 21 июля по 15 сентября проходит прием заявок на участие, с 15 по 30 сентября - оценка проектов, с 1 октября по 1 ноября - голосование жюри и народное голосование, 19 ноября - торжественное награждение победителей, которое состоится в рамках форума "Технологии добра" в кинотеатре "Октябрь" в Москве. Подача заявок и регистрация на участие осуществляется на официальном сайте форума.