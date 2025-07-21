Офтальмологи-добровольцы из Якутии провели в ДНР около 6 тыс. операций

Также врачи проконсультировали более 30 тыс. человек, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 21 июля. /ТАСС/. Офтальмологи из Якутии проконсультировали свыше 30 тыс. жителей Донецкой Народной Республики с 2022 года, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

"Присвоил почетное звание "Заслуженный врач ДНР" главврачу Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Ивану Луцкану, - написал Пушилин в своем Telegram-канале. - С командой офтальмологов-добровольцев из Якутии работаем с октября 2022 года. В Кировском, Мариуполе, Зугрэсе, Докучаевске за это время провели около 6 тыс. операций, проконсультировали более 30 тыс. человек".

Он добавил, что с июня якутские медики работают в Петровском районе Донецка, где осмотрели свыше 500 пациентов, из которых 140 прооперировали.

"Лично убедился, насколько велика благодарность наших жителей: они говорят врачам "махтал", что на якутском языке означает "спасибо". Пациенты также делятся эмоциями о том, как вновь начали видеть лица близких", - заключил руководитель региона.