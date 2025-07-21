РЖД планируют ввести в график задержанные поезда после ЧП в Ростовской области

В компании отметили, что сокращают время в пути задержанных поездов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Задержанные пассажирские поезда после происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области планируется ввести в график к завтрашнему утру, сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

"Планируем, что к утру 22 июля все поезда будут следовать в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что сокращают время в пути задержанных поездов. В настоящий момент максимальное время задержки поездов, проходящих через барьерные места в направлении юга, составляет до двух часов, а поездов, следующих на север, - до четырех часов.