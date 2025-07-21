Время ожидания со стороны Тамани составляет около трех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Очереди на подходах к Крымскому мосту сократились до 975 автомобилей к 20:00 мск. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

По данным на 12:00 мск, в очередях находилось более 2 тыс. машин. К 19:00 мск очереди сократились до 1,3 тыс. транспортных средств, из которых 930 со стороны Тамани и 425 со стороны Керчи.

"В очереди со стороны Тамани находится 715 транспортных средств. Ожидание около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 260 транспортных средств. Ожидание около часа", - говорится в сообщении.