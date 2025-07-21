Ему было 102 года

НЬЮ-ЙОРК, 21 июля. /ТАСС/. Ветеран Вооруженных сил США и звезда социальной сети TikTok Джейк Ларсон умер в возрасте 102 лет. Об этом сообщила телекомпания CBS.

"Наш любимый папа Джейк скончался 17 июля в возрасте 102 лет", - написала внучка Ларсона на его страницах в социальных сетях.

По информации CBS, Ларсон был участником высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году. Он набрал около 1,2 млн подписчиков в TikTok, где делился историями о событиях Второй мировой войны.

Джейк Ларсон родился 20 декабря 1922 года в Оваттоне (штат Миннесота). В возрасте 15 лет в 1938 году поступил на службу в Национальную гвардию США. В 1942 году был отправлен в Северную Ирландию, где в составе оперативного отдела занимался подготовкой планов высадки в Нормандии, передает телеканал.