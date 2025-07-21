В частности, предусмотрено финансирование на оснащение спортивных школ современным инвентарем, сообщили в правительстве республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 июля. /ТАСС/. Более 600 млн рублей направят власти Республики Северная Осетия-Алания на развитие сферы физкультуры и спорта в 2025 году. Половину средств привлекут в рамках частно-государственного партнерства, сообщили в правительстве республики.

"В 2025 году в рамках госпрограмм и нацпроектов в регионе предусмотрено финансирование сферы физкультуры и спорта, составляющее почти 280 млн рублей. Еще более 330 млн рублей будут привлечены через внебюджетные средства по системе государственно-частного партнерства. В республике запланированы строительство и капитальный ремонт ряда объектов", - сообщили в правительстве региона по итогам заседания кабинета министров под председательством премьер-министра Бориса Джанаева.

Отмечается, что предусмотрено финансирование строительства физкультурно-оздоровительного комплекса "Клеверспорт" во Владикавказе, а также спорткомплекса для занятий теннисом "Матч-Пойнт". Также в селениях Притеречное и Раздзог появятся площадки для сдачи норм ГТО, а в поселке Заводской - умная спортивная площадка и модульный зал. Кроме того, предусмотрено финансирование на оснащение спортивных школ современным инвентарем.