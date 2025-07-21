В аэропорту Волгограда отменили шесть рейсов на вылет и прилет

Еще четыре задерживаются

ВОЛГОГРАД, 21 июля. /ТАСС/. Прилет и вылет шести рейсов отменен в аэропорту Волгограда, еще четыре задерживаются. Все рейсы - московского направления, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Так, на вылет из аэропорта Волгограда отменены два рейса "Аэрофлота" и один рейс "Победы" в Москву, на прилет - два рейса "Аэрофлота" и один рейс "Победы" из Москвы. Также на вылет и прилет задерживается по два рейса "Аэрофлота" и "Победы" в Москву и из столицы.

На работу аэропортов центральной части России 19-21 июля вводились ограничения. В частности, столичные аэропорты приостанавливали прием и выпуск самолетов несколько раз. В связи с этим авиаперевозчики были вынуждены корректировать расписание полетов.