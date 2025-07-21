Он погиб при атаке боевиков ВСУ на городской пляж

КУРСК, 21 июля. /ТАСС/. Жители Курска продолжают нести детские игрушки на стихийный мемориал пятилетнему мальчику, погибшему из-за атаки боевиков ВСУ на городской пляж, передает корреспондент ТАСС.

Вечером 8 июля ВСУ, используя беспилотный летательный аппарат самолетного типа, целенаправленно атаковали городской пляж в Курске. В результате четыре человека, включая пятилетнего ребенка, погибли, шесть человек получили ранения. На следующий день представители молодежных и общественных организаций региона создали в центре города стихийный мемориал жертвам атаки ВСУ.

Вместо красных гвоздик и горящих лампадок на стихийном мемориале лежит большое количество детских игрушек - маленькие самосвалы, плюшевые медведи, на асфальте стоят маленькие букеты цветов. Жители Курска мимо этого места не проходят: одни остановятся, другие принесут игрушку, кто-то донесет цветы, делится наблюдениями корреспондент ТАСС.

14 июля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил областному правительству представить к региональным наградам четырех погибших в результате атаки ВСУ на городской пляж. Среди них и пятилетний мальчик, который пытался защитить свою мать от удара.