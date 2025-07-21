Интенсивность осадков будет ниже, чем 21 июля, сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Грозы и дожди снова пройдут в Москве и области 22 июля, но уже с меньшей интенсивностью. Об этом сообщил специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале.

"Ближайшей ночью короткие дожди в регионе еще пройдут, а завтра Москву и окрестности ждет новая порция грозовых дождей, однако их интенсивность будет в разы ниже", - написал синоптик.

По словам Леуса, прошедший в понедельник дождь обновил суточный рекорд в Москве - на метеостанции ВДНХ зафиксировано 49 мм осадков, что на 10 мм больше, чем было в 2000 году, а на Балчуге отмечена месячная норма - 82 мм.

В Подмосковье сильнее всего дождь лил в Коломне, где выпало 76 мм осадков, что больше месячной нормы.