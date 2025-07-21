Право на их получение будет возникать только после вступления в силу судебного решения

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании рассмотрит законопроекты о праве гражданских жен погибших бойцов СВО на получение льгот, об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильмам за дискредитацию традиционных ценностей и о праве следователя приостанавливать денежные операции. Также в повестке - документ о штрафах за разглашение государственной тайны в СМИ.

Условия для получения льгот гражданскими женами погибших бойцов СВО были внесены в качестве поправок ко второму чтению законопроекта о предельном сроке выплат единовременных пособий раненым военнослужащим. Документ был внесен в Госдуму 17 марта группой депутатов и сенаторов во главе с первым вице-спикером СФ, секретарем генсовета ЕР Владимиром Якушевым, в первом чтении законопроект приняли 20 мая. В рамках нынешнего пленарного заседания депутаты рассмотрят проект во втором чтении.

Поправки предусматривают, что на льготы в случае гибели бойцов СВО (срочников, контрактников или добровольцев) могут претендовать их гражданские жены, если будут установлены факты ведения общего хозяйства, совместного проживания в течение трех лет до призыва или заключения контракта и наличия общего несовершеннолетнего ребенка. При этом, согласно законопроекту, факт совместного проживания не будет устанавливаться, если боец СВО или его сожительница в течение указанного срока состояли в зарегистрированном браке с другими людьми.

Нововведения также предусматривают, что факты совместного проживания и наличия общего хозяйства будут устанавливаться судом. Право на получение льгот будет возникать только после вступления в силу судебного решения. Сами льготы, согласно нововведениям, могут быть установлены федеральными правовыми актами правительства РФ. Дополнительные меры социальной поддержки смогут устанавливать региональные органы власти и органы местного самоуправления.

Помимо положений о гражданских женах бойцов СВО, поправки также уточнили предельный срок выплат единовременных пособий военнослужащим и добровольцам, которые получили препятствующие продолжению службы ранения, и членам семей погибших бойцов. Выплаты должны начаться в течение 30 дней с момента получения уполномоченным органом документов, необходимых для принятия решения об осуществлении выплат. При этом в законопроекте указано, что в случае судебных разбирательств о получателях выплат за погибшего военнослужащего отсчет 30-дневного срока начинается с момента получения органом судебного решения по таким спорам. Проект также уточняет, что правила выплаты пособий должны обязательно содержать определенную информацию, в том числе сведения о порядке принятия решений по назначению выплат, перечне требуемых документов, сроке рассмотрения таких документов и способе осуществления выплат.

Кроме того, поправки расширяют перечень выплат, к которым будут применяться указанные правила. Аналогичные условия будут в том числе действовать в отношении страховых выплат военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, пожарным, полицейским, таможенникам, сотрудникам уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и Росгвардии при получении ими во время исполнения служебных обязанностей ранений и увечий. Эти правила также будут применяться к членам семей граждан из перечисленных категорий, если застрахованный служащий погиб во время исполнения служебных обязанностей или от ранений и болезней, полученных на службе.

Отказ в прокате фильма за дискредитацию традиционных ценностей

На пленарном заседании депутаты Госдумы также рассмотрят во втором чтении законопроект об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильмам, которые дискредитируют российские духовно-нравственные ценности и пропагандируют их отрицание. Документ был подготовлен группой депутатов и сенаторов, в первом чтении Госдума приняла его 24 июня. Законопроект предусматривает, что наличие в фильме материалов, отрицающих традиционные ценности, станет условием для отказа в выдаче прокатного удостоверения.

Вместе тем документ предлагает наделить Минкультуры РФ полномочиями по одностороннему внесению изменений в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства. Сейчас такие изменения могут быть внесены только по обращению правообладателя. При этом в законопроекте подчеркивается, что прокат или показ фильма без учета внесенных министерством изменений в прокатное удостоверение будет приравниваться к прокату фильма без необходимого удостоверения.

К рассмотрению документа во втором чтении в него были внесены поправки, которые предусматривают и другие новые возможности для Минкультуры. В частности, министерству предлагается предоставить право выдавать заключения о наличии в фильмах, у которых нет прокатного удостоверения, материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующих их отрицание. Выдачу таких заключений министерство должно будет согласовывать с Роскомнадзором.

Нововведения также устанавливают требования к владельцам аудиовизуальных сервисов и социальных сетей. Они должны будут в течение суток с момента получения требований от Роскомнадзора ограничивать доступ к фильмам, в отношении которых Минкультуры приняло решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения или об отзыве такого удостоверения. Таким же образом нужно будет ограничивать показ контента, которому министерство выдало заключение о наличии в нем материалов, отрицающих традиционные ценности.

Расширение полномочий следователей при борьбе с дропперами

Также в повестке пленарного заседания - законопроект, который предлагает закрепить возможность следователя и дознавателя приостанавливать операции с денежными средствами, электронными денежными средствами и авансом за услуги связи. Документ в палату парламента в апреле внесло правительство РФ, депутаты рассмотрят его во втором чтении.

Законопроект предполагает, что следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора сможет выносить постановление о приостановлении операций с денежными средствами, электронными денежными средствами, авансом за услуги связи на срок не более 10 суток в целях последующего наложения ареста на них. Речь идет о случаях, когда у них есть достаточные основания полагать, что банковские счета, электронные денежные средства или аванс за услуги связи использовались при совершении преступления.

Постановление о приостановлении операций будет направлять оператору по переводу денежных средств, оператору электронных денежных средств, оператору подвижной радиотелефонной связи. Они в течение 24 часов с момента поступления постановления должны будут уведомить следователя или дознавателя о его исполнении.

В документе уточняется, что следователь или дознаватель не позднее чем за 48 часов до истечения срока приостановления операций должен возбудить перед судом ходатайство о наложении ареста на денежные средства. При отсутствии оснований для наложения ареста следователь или дознаватель обязан вынести постановление об отмене постановления о приостановлении операций, которое незамедлительно нужно будет направить операторам.

Ответственность за злоупотребление свободой СМИ

В ходе пленарного заседания депутаты Госдумы также рассмотрят во втором чтении проект о штрафах за разглашение в СМИ информации, составляющую государственную тайну. Эти нормы были добавлены в качестве поправок ко второму чтению в законопроект о дисциплинарной ответственности военнослужащих за нарушения в области охраны окружающей среды и обращения с животными.

В действующей редакции Кодекса РФ об административных правонарушениях наказание за разглашение гостайны через СМИ предусмотрено только для юридических лиц. Штраф составляет от 400 тыс. рублей до 1 млн рублей. Законопроект предусматривает введение административной ответственности за указанное правонарушение для физических и должностных лиц. В качестве наказания предлагается установить штрафы в размере от 20 до 30 тыс. рублей для граждан и от 50 до 100 тыс. рублей для должностных лиц. В документе уточняется, что административное наказание за такое правонарушение последует в том случае, если указанные действия не будут содержать признаков уголовно наказуемого деяния.

Кроме того, законопроект предлагает установить дисциплинарную ответственность для военнослужащих за правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными в том случае, если правонарушение совершено на объектах, где такие лица проходят военную службу или военные сборы.