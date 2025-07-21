Платформы будут нести ответственность перед потребителем в случае неисполнения своих обязанностей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. На пленарном заседании 22 июля Госдума рассмотрит во втором чтении пакет законопроектов, разработанный в целях создания безопасной цифровой среды на цифровых платформах, а также для создания правовых условий развития и функционирования таких платформ. Документы были инициированы правительством РФ. На их рассмотрение приглашен министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Определяется понятие "платформенная экономика", под которым понимается совокупность имущественных отношений, складывающихся в результате взаимодействия неограниченного круга лиц посредством цифровых платформ для осуществления предпринимательской деятельности или в иных целях, в том числе не связанных с осуществлением такой деятельности.

Платформы будут нести ответственность перед потребителем в случае неисполнения своих обязанностей. Если платформа исполнила свои обязанности, а продавец представил недостоверные документы или товар ненадлежащего качества, ответственность будет лежать, как и прежде, на продавце. Платформа обязана обеспечить возможность покупателю предъявить требования продавцу через саму платформу. Вводится система досудебного урегулирования споров с платформой, взаимодействие операторов платформ с налоговыми органами становится обязательным. В случае принятия документ вступит в силу с 1 октября 2026 года. В редакции первого чтения предполагалось, что он вступит в силу с 1 марта 2027 года.

Госдума также рассмотрит во втором чтении закон о регулировании деятельности сервисов рассрочки. Закон был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым. Закон устанавливает статус посредника (оператора сервиса рассрочки) как юридического лица, имеющего право заниматься предоставлением сервиса рассрочки. Устанавливаются условия такой деятельности, включая требование о включении операторов сервиса рассрочки в реестр, а также требования к собственным средствам (капиталу) оператора сервиса рассрочки, его акционерам и органам управления.

Надзор за деятельностью операторов сервиса рассрочки возлагается на Банк России. Сумма рассрочки будет равна стоимости покупки, комиссия за оформление не взимается, возможно досрочное погашение без комиссий. Размер штрафа за просрочку платежа будет ограничен 20% годовых от суммы просроченной задолженности. Данные о рассрочке свыше 50 тыс. руб. будут передаваться в бюро кредитных историй. Рассрочка будет оформляться только онлайн-сервисами. При этом закон не затрагивает прямые договоры между покупателем и продавцом об оплате товара с отсрочкой.