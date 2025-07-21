В городе Тырныаузе сошел сель

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Автомобильное движение остановили в части высокогорного города Тырныауза в Кабардино-Балкарии (КБР), где после обильных осадков сошел сель. Также отключено водоснабжение, работает система оповещения, сообщили в администрации муниципалитета.

"Сегодня, в результате дождя, в городе Тырныаузе сошел селевой поток. В связи с этим, автомобильное движение в районе Герхожан остановлено. Ситуация находится под контролем соответствующих служб. Мы призываем вас оставаться дома и следить за обновлениями", - говорится в сообщении администрации города Тырныауза.

Также в мэрии города отметили, что работает система оповещения населения. Кроме того, в социальных сетях жители отмечают, что отключено водоснабжение.

Ранее в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток. По оперативной информации жилые дома и социально значимые объекты не пострадали. На месте дежурят подразделения МЧС России. Глава КБР Казбек Коков отметил, что ситуация находится на особом контроле.

В регионе сохраняются сложные погодные условия в течение ближайших дней. Синоптики отмечают, что в республике ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град и шквалистое усиление ветра, на реках возможен подъем уровня воды, в горах сохраняется опасность схода селей.