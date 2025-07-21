Пешеходный мост через реку Герхожан-Суу также был разрушен

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Автомобильный мост на федеральной трассе, ведущей к курорту "Эльбрус", поврежден в результате сошедшего селя в городе Тырныаузе в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили ТАСС местные жители.

"Мост серьезно поврежден. Разрушен также пешеходный мост через реку Герхожан-Суу", - рассказали горожане.

Мост через реку Герхожан-Суу проходит внутри города Тырныауза и является частью федеральной трассы Прохладный - Баксан - Эльбрус, ведущей к курорту "Эльбрус".

Ранее в мэрии Тырныауза отметили, что автомобильное движение в районе Герхожан остановлено. Работает система оповещения населения. Кроме того, в социальных сетях жители отмечают, что отключено водоснабжение.

21 июля вечером в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток. По оперативной информации, жилые дома и социально значимые объекты не пострадали. На месте дежурят подразделения МЧС России. Глава КБР Казбек Коков отметил, что ситуация находится на особом контроле.

В регионе сохраняются сложные погодные условия в течение ближайших дней. Синоптики отмечают, что в республике ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град и шквалистое усиление ветра, на реках возможен подъем уровня воды, в горах сохраняется опасность схода селей.