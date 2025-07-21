Подтоплений жилых домов не прогнозируют

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июля. /ТАСС/. Возникновение дождевого паводка прогнозируется в двух районах и двух округах Камчатского края из-за подхода циклона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По информации Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с подходом охотоморского циклона на территорию Камчатского края и прогнозируемыми сильными дождями на нескольких реках ожидается формирование дождевого паводка значительной интенсивности. В период с 23 по 28 июля возможно ухудшение гидрологической обстановки на реках Елизовского и Соболевского муниципальных районов, Усть-Большерецкого и Тигильского муниципальных округов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на реках Амчигаче Усть-Большерецкого муниципального округа и Большой Воровской Соболевского муниципального района при выпадении обильных осадков возможны подъемы уровней воды до критериев неблагоприятного явления. При этом будет наблюдаться разлив воды по поймам и подтопления пониженных участков. Подтоплений жилых домов не прогнозируется.

"Также в период формирования максимальных уровней воды дождевого паводка ожидаются разливы и затопления пойм на отдельных реках Елизовского и Усть-Большерецкого муниципальных образований", - отметили в ведомстве.