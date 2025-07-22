Депутат Ярослав Нилов отметил, что такие полосы нередко пустуют

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил письмо вице-премьеру РФ Виталию Савельеву с предложением разрешить мотоциклистам и мопедам ездить по выделенной полосе наравне с общественным транспортом. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Выделенные полосы позволяют пассажирам сократить время в пути, избегая дорожных заторов и пробок. При этом, как показывают, в том числе, личные наблюдения, такие полосы, в отличие от обычных, нередко пустуют, что потенциально может рассматриваться как точечная возможность их использования и другими категориями транспортных средств", - написал Нилов.

"С учетом того, что мотоциклы и мопеды занимают объективно небольшую долю в общем транспортном потоке, представляется целесообразным изучить вопрос о предоставлении данной категории права передвижения по выделенным полосам. Как показывают результаты ряда экспериментов по допуску мототранспорта на выделенные полосы, проведенных, к примеру, в г. Москве, риск угрозы безопасности дорожного движения в таких случаях минимален", - добавил он.

По словам депутата, стандартная ширина обычной полосы в городе варьируется от 2,75 до 3,25 м, в то время как ширина полосы для маршрутных транспортных средств - порядка 4 м. Как считает Нилов, "это представляет достаточный диапазон для безопасных маневров с участием мотоциклов и в немалой степени способствует решению задачи по снижению аварийности на дорогах".