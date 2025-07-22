В городе работает оперштаб

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Власти создали пункт временного размещения для жителей Тырныауза в Кабардино-Балкарии (КБР) на базе школы после схода селевых потоков, разрушивших мост на федеральной трассе, сообщил глава КБР Казбек Коков.

"Пункт временного размещения (жителей Тырныауза - прим. ТАСС) в средней школе. Оперативный штаб работает. Ждем рассвета, чтобы специалисты оценили ситуацию в целом", - сказал Коков.

21 июля вечером в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток. В городе введен режим ЧС. В администрации муниципалитета отметили, что началась эвакуация жителей домов, расположенных близ поврежденного селем моста через реку Герхожан-Суу. Оперативные службы призвали отказаться от поездок в Эльбрусский район.