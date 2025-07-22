В МЧС сообщили, что после схода селя в Тырныаузе в КБР жертв и пострадавших нет

Жителей попросили воздержаться от поездок в район Приэльбрусья

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Жертв и пострадавших в результате сходя селя в городе Тырныаузе (Кабардино-Балкария) нет. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по КБР Михаил Надежин.

"Можно сказать точно, что жертв и пострадавших нет. Также прошу воздержаться от поездок в район Приэльбрусья сегодня и завтра до вечера", - сказал Надежин.

Ранее глава КБР Казбек Коков в Telegram-канале сообщил, что в Тырныаузе создан пункт временного размещения жителей, работает оперативный штаб.

21 июля вечером в Тырныаузе по селепропускному лотку реки Герхожан-Суу сошел селевой поток, который разрушил мост на федеральной трассе, ведущей к курорту "Эльбрус". В муниципалитете объявили режим ЧС. Началась эвакуация жителей домов, расположенных близ поврежденного моста. Оперативные службы призвали жителей республики и туристов воздержаться от поездок в Эльбрусский район.