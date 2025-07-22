В Приморье сообщили, что номерной фонд необходимо увеличить на 10 тыс. единиц

В отрасли работают 98 операторов и 232 турагента, 221 гид-экскурсовод и 122 инструктора-проводника, отметила министр туризма региона Наталья Набойченко

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля. /ТАСС/. Туристический поток в Приморье растет с каждым годом, поэтому номерной фонд также нуждается в увеличении примерно на 10 тыс. единиц. Об этом сообщила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко на заседании комитета Законодательного собрания края по экономической политике и собственности.

"В настоящее время в отрасли работают 98 операторов и 232 турагента, 221 гид-экскурсовод и 122 инструктора-проводника, а в целом в данной сфере заняты 44 тыс. человек. К услугам гостей более 1 тыс. гостиниц и других коллективных средств размещения и 24 тыс. номеров. При нынешнем туристическом потоке необходимо увеличить номерной фонд еще на 10 тыс. единиц", - отметила министр в своем докладе депутатам ЗСПК.

Набойченко отметила, что исполнение программы "Развитие туризма в Приморском крае" в 2024 году составило 97,4%. В 2024 году на ее реализацию было предусмотрено чуть более 1 млрд рублей, из них 167 млн рублей из федерального бюджета, 945 млн рублей - из краевого.

"Мы видим, что ситуация меняется в лучшую сторону. Важно, что министерство активно поддерживает предпринимателей, которые работают в туристической сфере. Приморье - одна из жемчужин Дальнего Востока, интерес к нему и туристический поток растет, но, конечно, инфраструктуры не хватает, в том числе есть дефицит номерного фонда, обустроенных мест отдыха, пляжей", - подвел итоги председатель комитета по экономической политике и собственности ЗСПК Джони Авдои.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщал, что в 2024 году регион посетили почти 4 млн человек, из них 450 тыс. - иностранцы.